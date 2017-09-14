"Укрнафта" выставит 141,8 тыс. тонн нефти на торги 21 сентября

ПАО "Укрнафта" выставит на торги 21 сентября (№227) на площадке "Украинской межбанковской валютной биржи" (УМВБ) 141 тыс. 843,8 тонн нефти, сообщается на сайте биржи.

Помимо "Укрнафты", на аукцион также будет выставлено 5 тыс. тонн нефти по договору о совместной деятельности №35/4.

Стартовая цена по всем лотам – 12 тыс. 640,48 грн/тонна (с НДС).

В тот же день "Укрнафта" выставит на продажу на УМВБ 0,6 тыс. тонн газоконденсата по стартовой цене 13 тыс. 576,79 грн/тонна (с НДС).

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Как сообщалось, продажа украинских нефти и газоконденсата через биржевой аукцион является обязательной в случае, если контрольный пакет добытчика принадлежит государству или он работает на условиях совместной деятельности с госкомпанией.

НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с бывшими акционерами ПриватБанка, – порядка 42% акций.