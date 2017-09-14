"ProZorro.Продажи" и Фонд госимущества запустили пилотный проект по продаже объектов малой приватизации

Министерство юстиции Украины зарегистрировало приказ Фонда государственного имущества о порядке проведения продажи объектов малой приватизации через электронную торговую систему "ProZorro.Продажи", сообщает Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) на своем сайте.

"Мы уже продаем через электронные аукционы активы обанкротившихся банков, имущество государственных и коммунальных предприятий, подержанные материалы и оборудование, и даже права аренды. Теперь в системе появятся еще и объекты, которыми руководит Фонд госимущества", – цитирует пресс-служба МЭРТ первого заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефедова.

Как сообщает ведомство, речь идет, в том числе, о продаже нежилых и складских помещений, на балансе небольших государственных предприятий. В частности, в перечень объектов, которые выставлены на продажу, вошли имущественные комплексы пансионатов и баз отдыха, бывшие в употреблении автомобили, башенные краны, нежилые здания, складские помещения.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины на заседании 7 сентября одобрил использование системы электронных торгов "ProZorro.Продажи" для реализации активов госпредприятий.

Система работала де-факто с сентября 2016 года, на ее площадке уже продано имущество на сумму 2,7 млрд грн. Возможности системы позволяют ежегодно реализовывать имущество только госпредприятий на сумму 7 млрд грн, отмечало Минэкономразвития. Электронные торги (аукционы) осуществляются по стандартам, критериям и технологии системы электронных публичных закупок ProZorro.