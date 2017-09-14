Биткойн отреагировал падением на критику экспертов, падение капитализации достигало $18,5 млрд

Биткойн значительно подешевел в среду после резких высказываний главы JPMorgan Chase & Co. Джеймса Даймона, назвавшего криптовалюту "мошенничеством", падение капитализации криптовалюты достигало $18,5 млрд.

В ходе торгов в среду цена криптовалюты опускалась до $3772, тогда как еще в начале сентября она была близка к $5000, свидетельствуют данные Coinmarketcap.com.

Вторая по популярности криптовалюта - эфир (Ethereum) - в среду подешевела на 11% - до $260,13, потеряв более $11 млрд капитализации.

Как сообщалось, Дж.Даймон, выступая 13 сентября на финансовой конференции в Нью-Йорке, организованной Barclays, заявил, что по его мнению, "нельзя делать бизнес, при котором валюта берется из воздуха".

"Это мошенничество, и лично я шокирован тем, что никто не видит реального положения вещей", - сказал глава JPMorgan.

Масла в огонь подлил и другой известный инвестор - Мохаммед эль-Эриан, заявивший, что биткойн, вероятно, потеряет треть или даже половину своей стоимости.

Опасения, связанные с тем, что критика авторитетных экспертов, а также растущие регулятивные ограничения для рынка криптовалют в Китае, негативно скажутся на этом сегменте, привели к падению стоимости криптовалют в среду, пишет MarketWatch.

С начала 2017 года курс биткойна вырос примерно на 300%. Для сравнения: индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 повысились за этот период примерно на 12%.

Тот факт, что криптовалюты, а также технология блокчейн, на которой они основаны, привлекают все больше и больше внимания, может означать, что этот рынок находится на перепутье, и в ближайшее время может определиться его дальнейшая судьба - либо биткойн и другие криптовалюты станут главной тенденцией и бросят вызов традиционным валютам, либо останутся лишь примером необоснованного роста рынка, отмечают аналитики.

В четверг курс биткойна составляет $3819,1, что на 1,4% ниже цены на закрытие предыдущей сессии, курс эфира опустился на 2,7% - до $268,41.