Дополнительные квоты ЕС на украинскую агропродукцию вступят в силу с октября 2017г, по зерну - с 2018г - Микольская

Украинские агропроизводители смогут воспользоваться дополнительными квотами на беспошлинные поставки отдельных видов сельхозпродукции в ЕС с 1 октября 2017 года, по зерновым культурам - с 1 января 2018 года.

"Мы ожидаем, что соответствующий законодательный акт (решение Европарламента - ИФ) будет опубликован в конце сентября, а вступит в силу он с 1 октября 2017 года. В то же время, тарифные квоты на зерновые будут открыты с 1 января 2018 года, поскольку их применение требует принятия отдельного имплементационного регламента Европейской комиссии", - написала на своей странице в соцсети Facebook заместитель министра экономического развития и торговли – торговый представитель Украины Наталия Микольская.

По ее словам, в среду, 13 сентября в Европейском парламенте было подписано решение о предоставлении Украине дополнительных торговых преференций на три года.

Подписанный регламент предоставляет дополнительные нулевые тарифные квоты для украинского меда - 2,5 тыс. тонн, кукурузы и муки из нее - 650 тыс. тонн, ячменя и муки из него - 350 тыс. тонн, пшеницы и муки - 65 тыс. тонн.

Кроме того, увеличивается квота на ячменную крупу - 7,8 тыс. тонн, овес - 4 тыс. тонн, переработанные томаты - 3 тыс. тонн и виноградный сок - 500 тонн.

Соответствующий законодательный акт предусматривает также полную либерализацию импорта из Украины ряда товаров, в частности обуви, медных и алюминиевых изделий, определенных видов электронной аппаратуры.

Как сообщалось, Украина может без пошлин поставлять в Евросоюз 36 товарных позиций в рамках утвержденных объемов тарифных квот. Квоты на поставки для говядины составляют 12 тыс. тонн, молока, йогуртов, кисломолочных продуктов - 8 тыс. тонн, сухого молока - 1,5 тыс. тонн, сливочного масла - 1,5 тыс. тонн, яичных продуктов - 1,5 тыс. тонн, яиц - 3 тыс. тонн, свинины - 40 тыс. тонн.

Объемы тарифных квот, предусмотренные автономными торговыми преференциями ЕС до их увеличения, по пшенице составляли 950 тыс. тонн, ячменю - 250 тыс. тонн, кукурузе - 400 тыс. тонн, сахару - 20 тыс. тонн, меду - 5 тыс. тонн, переработанным томатам - 10 тыс. тонн, виноградному и яблочному соку - 10 тыс. тонн, овсу - 4 тыс. тонн, чесноку - 500 тонн.