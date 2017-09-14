Экономика

12:25 14.09.2017

ВСУ отказал "Газпрому" в кассации на штраф АМКУ в $6,6 млрд

Верховный суд Украины не принял в производство заявление ПАО "Газпром" о пересмотре постановления Высшего хозяйственного суда от 13 июля 2016 года, которым подтверждены решения судов низших инстанций о наложении штрафа Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ) на российскую компанию в размере 85,966 млрд грн.

"Обсудив доводы заявления и исследовав приложенные к нему материалы, коллегия судей считает, что поданное заявление не обосновано приложенными к нему доказательствами. В соответствии со статьей 11121 Хозяйственного процессуального кодекса Украины Верховный суд Украины отказывает в допуске дела к производству, если поданное заявление является необоснованным", - говорится в определении ВСУ от 13 сентября 2017 года.

Как сообщалось, в январе 2016 года АМКУ оштрафовал ПАО "Газпром" на 85,966 млрд грн за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа Украины, который впоследствии вырос уже до 171,932 млрд грн (около $6,6 млрд) за счет пени за его неоплату.

АМКУ в апреле 2017 года направил в Государственную исполнительную службу (ГИС) заявление об открытии исполнительного производства о принудительном взыскании с ПАО "Газпром" (РФ) 171,932 млрд грн.

Согласно отчету "Газпрома", 12 мая компания получила постановление об открытии исполнительного производства на сумму 189,125 млрд грн (включает 17,193 млрд грн исполнительного сбора) и наложении ареста на счета представительства "Газпрома" в Киеве, дивиденды и акции от участия в капитале ЧАО "Газтранзит", а также акций или долей в ПАО "Институт "ЮжНИИГипрогаз", ООО "Газпром сбыт Украина", ООО "Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины".

Кроме того, по словам главы Минюста Павла Петренко, министерством отрабатывается правовой механизм исполнения решения суда о взыскании средств "Газпрома" на территории других государств.

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