Экономика

11:54 14.09.2017

Конференцию доноров для финансирования "Плана Маршалла для Украины" планируется провести в феврале-марте 2018 - экс-премьер Литвы

Бывший премьер-министр Литвы, соавтор проекта "План Маршалла для Украины" Андрюс Кубилюс заявляет, что конференцию доноров для финансирования проекта планируется провести в феврале-марте 2018 года.

"Дискуссии в Европейском парламенте (по проекту "План Маршалла для Украины" - ИФ) продолжатся до конца ноября, потом уже саммит Восточного партнерства, к этому времени мы уже должны свои домашние задания сделать. Намечается и то, о чем говорил президент Порошенко после Саммита Украина-ЕС в июле, и в феврале или марте следующего года намечается первая конференция доноров, которые должны участвовать в этом "Плане Маршалла", - сказал А.Кубилюс на брифинге в Киеве в четверг.

Первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив на брифинге отметил, что в четверг состоялось заседание украинско-литовской комиссии по вопросу этого проекта. После этого министерства и ведомства проведут анализ основных направлений перспективного развития до 2020 года, обсудят их с профильными ассоциациями и к 25 сентября, когда пройдет второе заседание комиссии, должны быть определены 5 основных приоритетов.

Он добавил, что в рамках "Плана Маршалла для Украины" планируется создать "инвестиционный пул" из средств европейских финансовых институтов, которые готовы будут поддержать эту инициативу.

Украинско-литовский проект "плана Маршалла" для Украины был представлен в европейских институтах и будет изучен Европейской комиссией, сообщал ранее глава Представительства Украины при ЕС Николай Точицкий.

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