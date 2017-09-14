"Укргазвыдобування" оценивает эффект от проведенных в 2017г операций колтюбинга в 157 млн куб. м газа

ПАО "Укргазвыдобування" с начала 2017 года выполнило 400 операций по технологии колтюбинга, что 2,5 раза превышает показатель за весь 2016 год (161 операция) и в 100 раз – за 2015 год (4 операции).

Согласно пресс-релизу компании, общий эффект от проведенных операций оценивается 157 млн куб. м газа.

В целом УГВ планирует провести в 2017 году не менее 560 операций колтюбинга.

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По данным пресс-службы, на сегодня в эксплуатации компании находится семь собственных колтюбинговых установок, еще двумя установками для УГВ осуществляет операции компания Tacrom. Так, в 2015 году компания модернизировала собственный флот установок после нескольких лет его простоя и приобрела еще четыре.

"Наш собственный колтюбинговых флот загружен по полной: 20 высококлассных специалистов в каждой бригаде работают круглосуточно. Но пока и этого недостаточно, поэтому мы привлекаем иностранных подрядчиков. Расходы на колтюбинг оправдывают себя: увеличивается дебит скважин, поддерживается базовая добыча, обеспечивается введение скважин после ГРП", - отметил глава УГВ Олег Прохоренко.

Как сообщалось, добыча газа УГВ в январе-августе-2017 увеличилась на 3,5% (на 344,057 млн куб. м) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 10 млрд 80,256 млн куб. м, в т.ч. в августе – на 7,1% (на 86,725 млн куб. м), до 1 млрд 300,01 млн куб. м.

УГВ намерено нарастить добычу газа с 14,5 млрд куб. м в 2015 и 2016 гг. до 15,2 млрд куб. м – в 2017 году, 16,5 млрд куб. м – в 2018 году, 18,3 млрд куб. м – в 2019 году, 20,1 млрд куб. м – в 2020-м.

"Укргазвыдобування", 100% акций которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией страны, обеспечивающей около 75% общей добычи газа. Также эксплуатирует Шебелинский ГПЗ.