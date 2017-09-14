"План Маршалла для Украины" рассчитан на 10 лет, в среднесрочной перспективе предусматривает по $5 млрд в год - Кубив

"План Маршалла для Украины" рассчитан на 10 лет и в среднесрочной перспективе (2018-2020 гг.) предусматривает выделение по $5 млрд в год, сообщил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития Степан Кубив в четверг.

"Мы согласовали приоритеты деятельности, которые ложатся в плоскость инфраструктурных проектов, энергоэффективности, цифровой экономики через призму малого бизнеса", - сказал он в ходе пресс-брифинга после встречи с экс-премьером Литовской Республики Андрюсом Кубилюсом, посвященной вопросам долгосрочной финансовой поддержки реформ в Украине.

По словам С.Кубива, приоритетными будут инфраструктурные проекты, направления энергоэффективности, цифровой экономики.

А.Кубилюс, который является соавтором "Плана Маршалла для Украины", на брифинге отметил, что при условии получения Украиной ежегодных инвестиций в сумме $5 млрд рост ее экономики составит 6-8% ВВП.