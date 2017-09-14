Омелян оценивает ежегодные потери от коррупции в "Укрзализныци" в 10-15 млрд грн

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян оценивает ежегодные потери от коррупции в ПАО "Укрзализныця" минимум в 10-15 млрд грн.

"Этого хватит и на партии, и на личное обогащение, и на черный пиар против всех тех, кто вдруг решит бороться против злоупотреблений. 15 млрд грн за 2014 год - это скоростная железная дорога Одесса-Киев, 2,5 часа - и вы на море. 15 млрд грн за 2015 год - Киев-Львов-Варшава, 15 млрд грн за 2016 год - Киев – Харьков, 15 млрд за 2017 год - 25 скоростных пассажирских поездов "Тарпан" со скоростью 220 км/ч. Причем это забранные средства у коррупционеров. Это дополнительный ресурс", - написал он на своей странице в соцсети Facebook.

Министр подчеркивает, что при всех таких "мегапроектах" "Укрзализныця" могла бы планово обновлять грузовой подвижной состав, успешно работать с мировыми компаниями, а ее сотрудники получали бы приличную зарплату.

Министр также напомнил о задержании накануне первого заместителя департамента аудита и контроля "Укрзализныця". Вахтанги Джакели за попытку "продать" важную, но не ключевую должность в одной из региональных железных дорог.

"Когда я лично требовал от Балчуна (экс-главы ПАО Войцеха Балчуна – ИФ) объяснений, где он взял такого персонажа, Войцех отвечал, что это его личный выбор, Вахтанг имеет прекрасное резюме и прирожденный антикоррупционер. Уже тихо уволен известный логист Кушнирчук (директор ПАО по грузоперевозкам Максим Кушнирчук – ИФ), о работе которого на Москву не говорил только ленивый", - написал министр.

Относительно М.Кушнирчука в "Укрзализныци" агентству "Интерфакс-Украина" сообщили, что он уволился по собственному желанию.

Как сообщалось со ссылкой на разные источники, В.Джакели был задержан оперативниками Службы безопасности Украины в среду в момент получения крупной взятки в $70 тыс.

Заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк констатировал, что взятка требовалась за решение вопроса о назначении на одну из руководящих должностей в ПАО. При этом за решение данного вопроса В.Джакели планировал получить неправомерную выгоду в сумме $300 тыс. Замминистра также констатировал, что сегодняшняя история – "едва ли не первый пример совместной работы департамента безопасности ПАО "УЗ" и правоохранителей".

В свою очередь пресс-центр СБУ сообщил, что оперативники спецслужбы задержали чиновника в одном из киевских ресторанов и открыто уголовное производство по ст. 368 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины.

Как отметил и.о. председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов, руководство компании оказывает всестороннее содействие в расследовании других эпизодов противоправной деятельности задержанного. Кроме того, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook изложил некоторые детали, в частности, указав, что задержанный - гражданин Польши, назначенный предыдущим руководством УЗ.

О назначении М.Кушнирчука на вышеуказанную должность стало известно в феврале 2107 года. Тогда в СМИ отмечалось, что возглавляемая им "ТК Логистик" является одним из учредителей ООО "Первая грузовая компания в Украине". Сама "Первая грузовая компания" (ПГК) - является крупнейшим оператором грузовых железнодорожных перевозок в РФ.

Через неделю после его назначения глава "Укрзализныци" В.Балчун опроверг негативную информацию о его назначении заявив, что "естественная реакция на появление человека, который знает систему изнутри и способен сломать схемы, которые кое-кто до сих пор хотел бы контролировать, особенно в дебрях "Укрзализныци", где кто-то кому-то - брат, сват и кум".

Он отмечал, что до работы в "Укрзализныци" М.Кушнирчук работал в должности директора логистической компании "ТК-Логистик" и он не первый, "кто ранее работал в российском дипломатическом направлении, кто окончил Академию российского ФСБ".