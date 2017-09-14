Вице-президент ЕК Шефчович посетит Киев

Вице-президент Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза Марош Шефчович (Maroš Šefčovič) в пятницу, 15 сентября, прибудет в Киев с рабочим визитом, сообщает представительство Евросоюза в Украине.

По информации представительства ЕС, вице-президент ЕК на открытии 14-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES) выступит с речью о геополитических аспектах энергетической политики.

"Вице-президент хотел бы обсудить вопрос прогресса реформ в энергетическом секторе, реформ "Нафтогаза" и транспортировки газа. Среди его целей также поиск путей дальнейшего развития сотрудничества между ЕС и Украиной в контексте Энергетического Союза", - говорится в сообщении.

М.Шефчович также проведет встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, вице-премьерами Геннадием Зубко и Владимиром Кистионом, министром энергетики Игорем Насаликом и министром иностранных дел Павлом Климкиным. Кроме того, он рассмотрит вопрос реформ в энергетическом секторе с членами комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" Андреем Коболевым.

"Европейский Союз решительно поддерживает реформы Украины в энергетическом секторе. Они являются ключевыми для модернизации экономики. От них выигрывают как потребители, так и предприятия. Я жду дискуссии с украинским руководством относительно наших дальнейших шагов. Мы должны использовать весь потенциал Украины в сфере энергоэффективности, энергетики и транспортировки газа", - заявил вице-президент ЕК накануне визита в Киев.