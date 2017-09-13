Экономика

21:00 13.09.2017

Украина должна воспользоваться ростом мировой экономики

Первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Дэвид Липтон считает, что Украина должна воспользоваться ростом мировой экономики.

Как сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины, премьер-министр Владимир Гройсман провел в среду встречу с Д.Липтоном в Киеве. "Мировая экономика сейчас растет. И сейчас это момент возможностей для Украины, которые можно и нужно использовать", - сообщает Д.Липтон.

Первый замдиректора-распорядителя МВФ подчеркнул, что, по его мнению, Украина демонстрирует отличные результаты в решении первоочередных экономических и социальных вопросов. По его словам, то, что правительству удалось обеспечить в течение последнего года стабилизацию ситуации, создает хорошие предпосылки для того, чтобы перейти к более динамичному экономическому росту.

В.Гройсман проинформировал собеседника о состоянии дел с реализацией образовательной, пенсионной, медицинской реформ и реформы управления предприятиями государственной собственности, а также о ходе подготовки проекта государственного бюджета на следующий год.

По результатам переговоров в среду стороны договорились продолжить взаимодействие для определения следующих шагов по финансовой поддержке реформ в Украине со стороны МВФ.

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