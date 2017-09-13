Правление НБУ обсудило с замглавы МВФ Липтоном макроэкономическую ситуацию и выполнение программы EFF

Правление Национального банка Украины (НБУ) во главе с исполняющим обязанности главы НБУ Яковом Смолием и первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Дэвид Липтон в среду обсудили текущую макроэкономическую ситуацию, последние изменения в банковском секторе и продвижение в программе реформ, которые поддерживает МВФ.

Об этом НБУ сообщил на веб-сайте.

Как отмечается в сообщении, украинская сторона отметила, что несмотря на стабильную ситуацию на финансовом рынке и благоприятные внешнеэкономические факторы, общая макроэкономическая ситуация все еще остается уязвимой. Представители МВФ и НБУ согласились, что центральному банку при осуществлении монетарной политики следует тщательно проанализировать все факторы, которые могут оказать негативное влияние на макроэкономическую стабильность и экономический рост.

Во время встречи правление НБУ также выразило свое видение необходимых шагов для продолжения качественных сдвигов в банковском секторе, в частности законодательное урегулирование вопросов корпоративного управления в госбанках и неработающих кредитов.

В конце встречи Д.Липтон поприветствовал реформы, проведенные НБУ.

"Национальный банк является гарантом стабильности, которая сейчас так важна для Украины. Однако для эффективного центрального банка всегда есть над чем работать", - добавил он.