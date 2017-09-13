Нефть продолжает расти

Цены на нефть сохраняют подъем в среду на данных о рекордном в истории падении запасов бензина в США на минувшей неделе и о меньшем, чем ожидалось, росте запасов нефти.

Рынок с нетерпением ожидал этих данных, чтобы оценить последствия двух мощнейших ураганов, "Харви" и "Ирма", на нефтяную отрасль Штатов и на экономику страны в целом.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:41 кв в среду выросла на $0,23 - до $54,5 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на октябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,52 - до $48,75 за баррель.

Согласно данным министерства энергетики США, запасы нефти в Штатах на минувшей неделе подскочили на 5,89 млн баррелей. Эксперты в среднем ожидали еще более существенного подъема - на 10,1 млн баррелей.

На терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, резервы увеличились на 1,02 млн баррелей.

Запасы бензина рухнули на 8,43 млн баррелей, хотя ожидалось снижение на 4 млн баррелей; падение показателя стало рекордным как минимум с 1990 года. Резервы дистиллятов сократились на 3,22 млн баррелей.

Загруженность НПЗ в Штатах упала на 2 процентных пункта.

Импорт нефти на прошлой неделе уменьшился на 603 тыс. баррелей в сутки, до минимума с мая 2014 года.

Нефтедобыча в Штатах восстановилась после урагана на 6,5%, до 9,353 млн б/с.