Украина за 8 мес. сократила импорт коксующихся углей на 13%, кокса - на 23%

Коксохимические заводы (КХЗ) Украины в январе-августе 2017 года импортировали 6,9 млн тонн рядовых коксующихся углей и угольного концентрата для коксования, что на 13%, или на 1 млн тонн ниже показателей аналогичного периода 2016 года.

Как сообщается в информационной справке объединения металлургических предприятий Украины "Укрметаллургпром" (Днепр) по итогам балансового совещания в среду, в августе объем импортных поставок углей для коксования составил 860 тыс. тонн.

Поступление углей украинской добычи на работающие коксохимические предприятия в январе-августе-2017 составило 2,5 млн тонн, что меньше на 1,5 млн тонн, или на 38% к аналогичному периоду 2016 года. В августе поставки составили 270 тыс. тонн (меньше на 100 тыс. тонн к июлю).

В целом в августе украинские КХЗ получили 1,1 млн тонн углей для коксования (меньше на 100 тыс. тонн к июлю), а за восемь месяцев - 9,4 млн тонн (меньше на 2,5 млн тонн, или на 21% к аналогичному периоду 2016-го). При этом доля импортных углей в общем объеме составила 73% (за восемь месяцев 2016 года составляла 66%).

Остатки углей для коксования на складах КХЗ в августе снизились на 140 тыс. тонн и по состоянию на 1 сентября составили около 310 тыс. тонн.

Согласно информсправке, украинские коксохимзаводы в январе-августе-2017 поставили метпредприятиям 5,7 млн тонн кокса, что на 1,6 млн тонн, или на 22% меньше к аналогичному периоду 2016 года. В том числе в августе металлургам поставлено украинского кокса 730 тыс. тонн (меньше на 10 тыс. тонн к июлю).

Импорт кокса за восемь месяцев 2017 года снизился на 30%, или на 220 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 520 тыс. тонн. В августе импортировано 30 тыс. тонн (меньше на 25 тыс. тонн к июлю).

С учетом импортных поставок общее поступление кокса на метпредприятия страны за восемь месяцев 2017 года составило 6,2 млн тонн - меньше на 1,8 млн тонн, или на 23% к объему поставок в аналогичном периоде 2016 года.

Как сообщалось, КХЗ Украины в 2016 году импортировали 11,8 млн тонн рядовых коксующихся углей и угольного концентрата для коксования, что на 19%, или на 1,9 млн тонн, выше показателей 2015 года.

Поступление углей украинской добычи на работающие КХЗ в 2016 году составило 5,8 млн тонн - меньше на 140 тыс. тонн, или на 2%, по сравнению с 2015 годом.

В целом за 2016 год украинские КХЗ получили 17,6 млн тонн углей для коксования, что больше на 11%, или на 1,7 млн тонн, по сравнению с 2015 годом. При этом доля импортных углей в общем объеме составила 67% (за 12 месяцев 2015 года - 63%).

Украинские коксохимические заводы за прошлый год поставили метпредприятиям 10,7 млн тонн кокса, что выше на 11%, или на 1 млн тонн, по сравнению с 2015 годом. Импорт кокса снизился на 8%, или на 100 тыс. тонн, по сравнению с предыдущим годом - до 1,2 млн тонн.

С учетом импортных поставок общее поступление кокса на метпредприятия страны за 2016 год составило 11,9 млн тонн, что выше на 8%, или на 0,9 млн тонн, по сравнению с 2015 годом.