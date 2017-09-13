Кабмин утвердил отмену обязательного применения национальных стандартов

Кабинет министров Украины согласовал нормы законодательных актов с принятым парламентом в феврале 2016 года законом о стандартизации, сообщает Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) на своем сайте.

Постановление с соответствующими изменениями в законодательные акты Кабмин одобрил на заседании в среду.

Документ предусматривает добровольное применение национальных стандартов, отменяет согласование проектов нацстандартов с госорганами и отраслевую стандартизацию, отмечает МЭРТ.

"В европейской практике ссылки на некоторые стандарты в актах законодательства, в частности в директивах ЕС, являются единичными случаями", – говорится в сообщении ведомства.