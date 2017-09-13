"Днепроспецсталь" за 8 мес. нарастила выпуск товарной продукции более чем на четверть

Электрометаллургический завод "Днепроспецсталь" (Запорожье) в январе-августе 2017 года нарастил производство товарной продукции на 26,7% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 5 млрд 222,220 млн грн в действующих ценах.

Согласно пресс-релизу предприятия, общая стоимость товарной продукции, произведенной в августе, составила 611,643 млн грн в действующих ценах - на 8,4% меньше показателя предыдущего месяца.

Завод в январе-августе-2017 нарастил выплавку стали на 12,7% по сравнению с январем-августом-2016 - до 172,138 тыс. тонн, проката - на 15,1%, до 112,875 тыс. тонн.

Предприятие в августе выплавило 23,251 тыс. тонн стали, что на 10% выше июля, произвело 14,376 тыс. тонн проката - на 3,7% больше, чем в предыдущем месяце.

Как сообщалось, "Днепроспецсталь" в 2016 году сократила производство товарной продукции на 8,3% по сравнению с 2015 годом - до 6 млрд 295,314 млн грн в действующих ценах.

В целом за 2016 год завод снизил выплавку стали на 3% по сравнению с 2015 годом - до 237,033 тыс. тонн, проката - на 2,1%, до 151,428 тыс. тонн.

"Днепроспецсталь" - единственный в Украине производитель сортового проката и поковки из специальных марок стали: нержавеющей, инструментальной, быстрорежущей, подшипниковой, конструкционной, а также из жаропрочных сплавов на основе никеля.