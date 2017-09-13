Экономика

17:44 13.09.2017

"Днепроспецсталь" за 8 мес. нарастила выпуск товарной продукции более чем на четверть

Электрометаллургический завод "Днепроспецсталь" (Запорожье) в январе-августе 2017 года нарастил производство товарной продукции на 26,7% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 5 млрд 222,220 млн грн в действующих ценах.

Согласно пресс-релизу предприятия, общая стоимость товарной продукции, произведенной в августе, составила 611,643 млн грн в действующих ценах - на 8,4% меньше показателя предыдущего месяца.

Завод в январе-августе-2017 нарастил выплавку стали на 12,7% по сравнению с январем-августом-2016 - до 172,138 тыс. тонн, проката - на 15,1%, до 112,875 тыс. тонн.

Предприятие в августе выплавило 23,251 тыс. тонн стали, что на 10% выше июля, произвело 14,376 тыс. тонн проката - на 3,7% больше, чем в предыдущем месяце.

Как сообщалось, "Днепроспецсталь" в 2016 году сократила производство товарной продукции на 8,3% по сравнению с 2015 годом - до 6 млрд 295,314 млн грн в действующих ценах.

В целом за 2016 год завод снизил выплавку стали на 3% по сравнению с 2015 годом - до 237,033 тыс. тонн, проката - на 2,1%, до 151,428 тыс. тонн.

"Днепроспецсталь" - единственный в Украине производитель сортового проката и поковки из специальных марок стали: нержавеющей, инструментальной, быстрорежущей, подшипниковой, конструкционной, а также из жаропрочных сплавов на основе никеля.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Суд оставил под арестом имущество кондитерской корпорации Roshen в Липецке до середины декабря

Порошенко и Липтон обсудили Меморандум об экономической и финансовой политике в контексте выделения очередного транша Украине

Кабмин поручил провести инвентаризацию конфискованного Одесского НПЗ

Украине в 2018-2022гг предстоит выплатить по внешним обязательствам $28,7 млрд

ФГИ отобрал оценщика для ОПЗ, планирует приступить к приватизации в конце текущего года

ПОСЛЕДНЕЕ

Нефть продолжает расти

Метпредприятия в октябре намерены нарастить выпуск металлопродукции на 5-6%

Курс гривни на межбанке в среду снизился до 26,095 грн/$1

Украина за 8 мес. сократила импорт коксующихся углей на 13%, кокса - на 23%

Кабмин утвердил отмену обязательного применения национальных стандартов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
http://price.ua/catalog827.html
РЕКЛАМА