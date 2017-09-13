Экономика

15:30 13.09.2017

Высокий суд Англии признал возможным взыскание с Украины $144 млн по иску "Татнефти"

Высокий суд Англии и Уэльса (High Court of Justice of England and Wales) признал возможным выполнение на территории Великобритании решения международного арбитража по выплате Украиной $144 в пользу российской "Татнефти", сообщается в проспекте евробондов Украины.

Украина получила информацию о таком решении Высокого суда Англии 25 июля 2017 года, на его оспаривание отведено 22 дня.

Как сообщалось, "Татнефть" начала арбитражное разбирательство против Украины в 2008 году в соответствии с российско-украинским соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций из-за ситуации вокруг "Укртатнафты".

Читайте также новость на сайте Энергореформа

"Укртатнафта" создана в соответствии с указами президентов Украины и Татарстана в 1994 году на базе Кременчугского НПЗ. Ранее 18,296% акций "Укртатнафты" принадлежало структурам, близким к "Татнефти", министерство имущества Татарстана владело 28,7788% акций, еще 8,6% акций принадлежало непосредственно "Татнефти". Однако в результате судебных разбирательств в Украине доля татарстанских акционеров в НПЗ была практически обнулена, а на предприятии появились новые акционеры, близкие к группе "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

В 2014 году арбитраж вынес решение в пользу "Татнефти" и обязал Украину выплатить российской компании компенсацию в размере $112 млн, а также проценты. В том же году Украина инициировала производство в Апелляционном суде Парижа с целью отмены этих двух арбитражных решений, заявив, что состав арбитража не обладал компетенцией для рассмотрения спора, а один из арбитров не соответствовал требованиям независимости и беспристрастности. Апелляционный суд Парижа в конце 2016 года оставил в силе два арбитражных решения, обязывающих Украину выплатить ПАО "Татнефть" $112 млн, а также проценты.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Кабмин поручил провести инвентаризацию конфискованного Одесского НПЗ

Украине в 2018-2022гг предстоит выплатить по внешним обязательствам $28,7 млрд

ФГИ отобрал оценщика для ОПЗ, планирует приступить к приватизации в конце текущего года

Правительство утвердило финплан "Укрзализныци" на 2017г.

Юнкер призвал учредить пост министра финансов ЕС

ПОСЛЕДНЕЕ

Партнерам по Nord Stream 2 надо рассчитывать на свои средства, покрыть 70% проектным финансированием вряд ли удастся

"Эпицентр К" в сентябре расширит сеть Intersport до 16 магазинов

Украина с начала 2017/2018 МГ экспортировала почти 7,8 млн тонн зерновых

Руководитель одного из управлений полиции охраны задержан за получение "дани" в виде талонов на горючее

Последней инстанцией в долговой тяжбе Украины и РФ может стать Верховный суд Лондона

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
цены на отбойные молотки на price.ua
РЕКЛАМА