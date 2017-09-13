Экономика

14:13 13.09.2017

Правительство согласовало направление двух судов АМПУ для дноуглубления в портах "Мариуполь" и "Бердянск"

Кабинет министров Украины принял протокольное решение по просьбе Министерства инфраструктуры Украины, переместить из акватории Черного моря в акваторию Азовского моря земснаряд "Меотида" и ледокол "Капитан Белоусов", которые принадлежат ГП "Администрация морских портов Украины".

Согласно письму Мининфраструктуры к премьеру Владимиру Гройсману, текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина", на сегодняшний день существует необходимость в проведении дноуглубления в Бердянском и Мариупольском морских торговых портах. Кроме того, с наступлением зимы при сложной ледовой обстановке появится необходимость помощи ледокола для проводки судов в эти порты, а единым субъектом кто имеет подобный флот является АМПУ.

В связи с этим и возникла просьба переместить указанный флот в акваторию Азовского моря для дноуглубления.

Ранее сообщалось, что в Министерстве инфраструктуры Украины и парламентском комитете по вопросам транспорта обеспокоены возможным снижением разрешения осадки судов в проходящих через Керченский пролив грузовых судов после строительства Керченского моста.

"Проблема в том, что в течение этого года работы по дноуглублению в Азовском море фактически не проводятся. Причин называлось много. Так, государственное специализированное судно "Меотида", которое занималось дноуглублением в Азовском море до 2014 года и которое в 2014 году забрали оттуда, пока еще не могут вернуть из-за юридических вопросов, связанных с проходом через Керченский пролив. Вопрос чуть ли не на уровне решения СНБО, а тендер на дноуглубление среди частных компаний, который АМПУ провел в этом году, в настоящий момент расследуется НАБУ. И вроде бы и тендер провели, и победитель есть, а никакой работы нет", - писал член комитета ВР по вопросам транспорта Владимир Гусак на своей странице в Facebook.

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