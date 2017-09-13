Экономика

13:29 13.09.2017

Одна из крупнейших ювелирных сетей Signet приобрела электронного ритейлера James Allen

Signet Jewelers, одна из крупнейших сетей ювелирных магазинов в США, Канаде и Великобритании, завершила сделку по приобретению компании R2Net, владельца электронного ритейлера бриллиантов и ювелирных украшений James Allen, говорится в сообщении Signet.

Сделка, которая обошлась Signet в $328 млн, позволит объединить розничную платформу с инновационными возможностями R2Net ("Rough Diamonds to Internet") и добавит в портфель ритейлера быстрорастущий бренд, ориентированный на поколение millennials, что создаст возможности для значительного роста и создания стоимости. Имплементация технологий будет происходить таким образом, чтобы не прерывать работу ритейлера в праздничный сезон, ключевой с точки зрения продаж.

Signet отмечает, что продажи James Allen в течение двух последних лет выросли в 2,5 раза, потому что потребителям пришлись по вкусу инновационные технологии онлайн-ритейлера. Это в том числе сервис, позволяющий покупателю на сайте James Allen изучить каждый бриллиант с 15-кратным увеличением и с обзором 360 градусов и в любое время получить онлайн-консультацию по всем его качественным характеристикам.

Signet ожидает, что сделка добавит $80-90 млн к выручке в 2018-м финансовом году (выручка в 2017-м финансовом году составляла $2,27 млрд).

Зарегистрированная на Бермудах Signet Jewelers имеет листинг на NYSE и LSE, разделена на три операционных подразделения: Sterling Jewelers в США, UK Jewelry division и Zale, работающая в США и Канаде. Общее количество магазинов составляет около 3,7 тыс. Signet с конца 2015 года является долгосрочным клиентом "АЛРОСА" (MOEX: ALRS).

James Allen работает исключительно в интернете, основной ассортимент - обручальные кольца и бриллианты. В июне текущего года James Allen заключил соглашение с канадской Dominion Diamond, занимающей четвертое место в мире по алмазодобыче. По этому соглашению, электронная площадка стала эксклюзивной для продажи сертифицированных бриллиантов CanadaMark. Бриллианты с этим брендом отслеживаются на каждом этапе производства - от рудника до огранки и полировки, что обеспечивает прозрачность цепочки и дает потребителям полное представление об источнике происхождения драгкамня.

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