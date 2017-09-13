Экономика

13:00 13.09.2017

Кабмин объявил конкурс на должность члена НАПК

Кабинет министров Украины объявил конкурс на занятие вакантной должности члена Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду. Премьер-министр Владимир Гройсман зачитал данное решение среди принятых правительством на заседании без обсуждения.

Кабмин определил ответственной за проведение конкурса первого заместителя министра юстиции Наталию Севостьянову.

Согласно условиям конкурса, кандидатами в члены НАПК могут стать граждане Украины, достигшие 35-лет с высшим образованием и владением государственным языком. Также кандидаты должны быть способными по своим деловым и моральным качествам, образовательному и профессиональному уровню, состоянию здоровья выполнять должностные обязанности члена НАПК.

Документы для участия в конкурсе принимаются с 18 сентября по 2 октября.

Как сообщалось, 18 августа Кабмин уволил Руслана Радецкого с должности заместителя главы НАПК в связи с поданным ним заявлением.

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