Тарифы на ж/д грузоперевозки будут повышены с 1 октября 2017 года

Тарифы на грузовые железнодорожные перевозки в Украине будут повышены на 22,5% с 1 октября 2017 года.

Это следует из текста финансового плана ПАО "Укрзализныця", утвержденного за заседании Кабинета министров Украины в среду, которым располагает агентство "Интерфакс-Украина".

Между тем, глава Государственной регуляторной службы Украины Ксения Ляпина во время обсуждения финплана "Укрзализныци" на заседании Кабмина отметила, что в условиях отсутствия независимого регулятора для такого монополиста как "Укрзализныця", установление тарифа является вопросом регулятивным.

"Поэтому предложения тарифного совета Министерства инфраструктуры будет обсуждаться, и будет проводиться анализ регулятивного влияния таких тарифов на экономику в целом, поскольку железная дорога – системообразующая инфраструктура, и повышение, единоразовое, на 22,5% может привести к очень серьезным и негативным последствиям для экономики", - заявила она.

К.Ляпина предложила сделать понятный тарифный план на 3-5 лет, чтобы и бизнес понимал чего ожидать, и "Укрзализныця" понимала, какие у нее есть ресурсы.

Ранее сообщалось, что тарифный комитет Министерства инфраструктуры Украины 31 августа 2017 года согласовал повышение тарифов на железнодорожные грузовые перевозки внутри страны на 22,5% с 1 октября 2017 года.

До этого, глава министерства Владимир Омелян отмечал: "Общая позиция: повышать нужно, но тариф должен быть рыночным. Думаю, найдем правильное компромиссное решение с бизнесом".

Согласно тексту принятого финплана "Укрзализныци", доходы от перевозки грузов прогнозируются в размере 62,85 млрд грн, что на 13,4% больше, чем в 2016 году. В расчете доходов от грузоперевозок на 2017 год учтена индексация тарифов на перевозку грузов в пределах Украины с октября 2017 года на 22,5%. Дополнительные доходы от повышения составят 2,788 млрд грн.

Ранее Государственная регуляторная служба Украины отказалась согласовывать проект приказа Мининфраструктуры, предусматривающий осуществление с февраля 2017 индексации тарифов на ж/д перевозку грузов в пределах страны на 25%, и решила создать совместную с бизнесом рабочую группу для определения компромиссной ставки повышения.