Правительство утвердило финплан "Укрзализныци" на 2017г.

Кабинет министров Украины утвердил консолидированный финансовый план ПАО "Укрзализныця" на 2017 год с показателем чистой прибыли в объеме 62,9 млн грн.

Такое решение правительство приняло на заседании в среду, 13 сентября 2017 года.

Ранее ПАО "Укрзализныця" обнародовало доработанный проект консолидированного финансового плана общества на 2017 год, согласно которому чистая прибыль по итогам года планировалась в размере 59,8 млн грн, тогда как до этого такой показатель планировался на уровне 1,2 млрд грн.

"В июле-2017 Министерство инфраструктуры в очередной раз вернуло проект приказа об индексации тарифов на перевозку грузов, который ПАО "Укрзализныця" рассчитывало получить с июня 2017 года. В связи с этим предприятие было вынуждено уменьшить доходную и расходную части финансового плана, а также - план капитальных инвестиций и чистую прибыль на конец 2017 года", - отмечала пресс-служба ПАО.

Так, в последней редакции финплана, плановая индексация тарифов на 22,5% перенесена на октябрь 2017 года.

Согласно финансовому плану и пояснительной записке к нему, текстами которых располагает агентство "Интерфакс-Украина", доходы от деятельности общества запланированы в сумме 80,575 млрд грн, что меньше по сравнению с предыдущим проектом на 2,3 млрд грн. Чистый доход от перевозки грузов, пассажиров и вспомогательного производства запланирован на уровне более 76 млрд грн (ранее планировалось 82,9 млрд грн).

Расходы от деятельности ПАО "Укрзализныця" на 2017 год запланированы в сумме 80,512 млрд грн и уменьшены по сравнению с предыдущим проектом на 1,2 млрд грн.

Проектом плана на 2017 год предусматривается освоение капитальных инвестиций на сумму 16 млрд грн, что на 6,7 млрд грн меньше предыдущего проекта.

В 2017 году ПАО "Укрзализныця" заплатит налогов и сборов в бюджет почти 17 млрд грн.

Скорректированная планируемая EBITDA составит 18,298 млрд грн (ранее планировалось 23,4 млрд грн), рентабельность EBITDA – 24%.

ПАО "Укрзализныця" намерено в 2017 году перевезти 348,4 млн тонн грузов, что на 1,4% больше, чем за 2016 год. Грузооборот запланирован в объеме 193,925 млрд тонно-километров, что на 3,4% больше, чем в 2016 году.

Доходы от перевозки грузов прогнозируются в размере 62, 85 млрд грн что на 13,4% больше, чем в 2016 году.

"Укрзализныця" планирует в 2017 году перевезти 202,8 млн пассажиров, что на 2% меньше, чем в 2016 году. Пассажирооборот на 2017 год запланирован в объеме 26,783 млрд пасс.-км, что меньше отчетных данных 2016 года на 0,8%.

В международном сообщении пассажирооборот прогнозируется на уровне 1,098 млрд пасс.-км, что меньше отчета 2016 года на 12,7%. Во внутригосударственном прямом и местном сообщении пассажирооборот прогнозируется на уровне 20,301 млрд пасс.-км, что больше на 1,5% меньше, чем в 2016 году. В пригородном сообщении пассажирооборот прогнозируется на уровне 5,384 млрд пасс.-км, что меньше показателей 2016 года на 6,3%, в частности, за счет сокращения количества отправленных пассажиров льготных категорий и ограничения курсирования или сокращения количества вагонов в составе поездов.

Удельный вес доходов от перевозок пассажиров в доходах от перевозок прогнозируется в размере 9,3%. Доходы от перевозки пассажиров прогнозируются в размере 6,73 млрд грн, что на 0,2% больше, чем по итогам 2016 года.

Проектом финансового плана не предусмотрено проведение индексации тарифов на перевозку пассажиров в пределах Украины в 2017 году.

ПАО "Укрзализныця" является основным перевозчиком грузов и пассажиров, составляет 81,7% от общего грузопотока (без учета трубопроводного) и 36,1% пассажиропотока в стране. Эксплуатационная длина железнодорожных путей составляет 19,8 тыс.км, более 47,2% линий электрифицированы.

Парк грузовых вагонов собственности ПАО по состоянию на 1 января 2017 года составляет: 103,843 тыс., рабочий парк - 69,755 тыс. вагонов. Парк локомотивов составляет 3,871 тыс. ед. Моторвагонный подвижной состав: дизель-поезда инвентарного парка - 285 секций, из них в эксплуатации - 193 секции; рельсовые автобусы инвентарного парка - 17 сек., из них: в эксплуатации - 12 сек.;- электропоезда инвентарного парка - 1391 сек., из них: в эксплуатации - 1093 сек.

Парк пассажирских вагонов насчитывает 5,113 тыс.ед., в том числе: в эксплуатации – 2,845 тыс. ед.