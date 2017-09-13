Экономика

12:53 13.09.2017

Нефтесервисная компания Seadrill начала процедуру банкротства

Одна из крупнейших нефтесервисных компаний мира Seadrill Ltd., зарегистрированная на Бермудах и принадлежащая норвежскому магнату Джону Фредриксену, подала документы в американский суд на признание себя банкротом в рамках плана реструктуризации задолженности на $10 млрд.

Ранее компания представила план реструктуризации, который одобрили практически все ее банки-кредиторы, пишет Financial Times. План предполагает вливание около $1 млрд дополнительного капитала и продление сроков погашения долга на сумму $5,7 млрд на пять лет без амортизационных платежей до 2020 года.

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Кроме того, держателям облигаций Seadrill будет предложено примерно 15% акций обновленной компании после реструктуризации, тогда как текущие акционеры получат менее 2% акций.

Компания рассчитывает, что процедура банкротства и реструктуризация долга не повлияют на ее хозяйственную деятельность и выполнение обязательств перед клиентами и контрагентами. Также глава Seadrill Антон Дибовиц выразил уверенность в том, что реструктуризация поможет компании вернуться на прежние позиции, когда рынок нефти восстановится.

Активы Seadrill на 30 июня оценивались в $20,7 млрд.

Флот Seadrill насчитывает 68 плавучих буровых установок и буровых судов. В число ее клиентов входят такие компании, как Total SA, Petrobras, Exxon Mobil Corp, Wintershall Holding GmbH, Statoil ASA.

У Seadrill пять региональных офисов - в Осло, Дубае, Хьюстоне, Рио-де-Жанейро и Сьюдад-дель-Кармен (Мексика). Ее акции обращаются на фондовых биржах Нью-Йорка и Осло.

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