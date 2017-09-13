Экономика

12:44 13.09.2017

Прибытие миссии МВФ в Киев ожидается 19 сентября

Прибытие миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Киев в рамках четвертого пересмотра программы EFF ожидается 19 сентября, сообщается в предварительном проспекте эмиссии еврооблигаций Украины, текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина".

В документе также подчеркивается важность дальнейшего сотрудничества с Фондом и выполнения определенных программой EFF требований.

"Если Украина не сможет привлечь финансирование из внешних источников из-за невыполнения требуемых структурных реформ, способность правительства достичь заложенные в госбюджете финансовые цели будет подорвана", - отмечено в проспекте.

Как сообщалось, первый заместитель директора-распорядителя МВФ Дэвид Липтон вечером 12 сентября прибыл в Киев. Он будет находится в Украине с официальным визитом до 14 сентября. В среду, 13 сентября Д.Липтон встретится с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом. Помимо этого, в пресс-службе Минфина агентству "Интерфакс-Украина" подтвердили участие заместителя министра финансов Сергея Марченко в этой встрече.

Кроме того, в рамках визита, Д.Липтон встретится с президентом Петром Порошенко и правлением Национального банка Украины (НБУ).

Открытая МВФ в марте 2015 года четырехлетняя программа EFF общим объемом SDR12,348 млрд (около $16,75 млрд по текущему курсу) с первым траншем в $5 млрд первоначально предполагала ежеквартальный пересмотр программы, выделение в 2015 году еще трех траншей по SDR1,18 млрд (около $1,6 млрд) и уменьшение квартальных траншей в 2016-2018 гг. до SDR0,44 млрд ($0,6 млрд).

Украина смогла получить с небольшой задержкой второй транш по этой программе на $1,7 млрд в начале августа 2015 года, после чего возникла длительная пауза в связи с невыполнениям ряда условий, политическим кризисом и сменой правительства.

После прихода нового Кабмина во главе с Владимиром Гройсманом в апреле 2016 года переговоры о продолжении финансирования возобновились, однако МВФ решил выделить третий транш в размере $1 млрд только в середине сентября, четвертый – 3 апреля 2017 года.

Согласно новому графику дальнейших пересмотров экономической программы Украины, утвержденному советом директоров вместе с четвертым траншем, до конца 2017 года были запланированы три пересмотра: четвертый - в середине мая, пятый - в середине августа, шестой - в середине ноября. В случае успешного выполнения властями установленных программой требований Украина по итогам четвертого пересмотра может привлечь $1,907 млрд, по итогам пятого - $1,28 млрд, по итогам шестого – $1,28 млрд. В целом - около $4,46 млрд.

В 2018 году планируются остальные четыре пересмотра, по итогам которых Украина может привлечь около $955 млн. В целом - около $3,82 млрд.

Вместе с тем НБУ по итогам заседания монетарного комитета 6 июля заявил, что в текущем году ожидается получения двух траншей от МВФ по программе EFF вместо ранее планировавшихся трех. Соответственно, центробанк снизил прогноз поступлений от Фонда в 2017 году до $3 млрд. В то же время, как указывается в инфляционном отчете за июль, НБУ повысил сумму ожидаемых поступлений от МВФ в 2018 году до $4,5 млрд.

Министр финансов Украины Александр Данилюк 5 июля заявил, что ожидает осенью решения МВФ по предоставлению стране очередного кредитного транша в рамках программы EFF.

По данным Фонда, ключевыми требованиями завершения четвертого пересмотра программы являются пенсионная реформа, приватизация и борьба с коррупцией.

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