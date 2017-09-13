Экономика

12:43 13.09.2017

Государство ранее ненадлежащим образом поддерживало фермеров - Гройсман

Украинское государство ранее ненадлежащим образом предоставляло поддержку фермерским хозяйствам, сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, напомнив о планах направить 1 млрд грн на такую поддержку.

"Мы рассмотрим программу поддержки фермерства, она нарабатывается несколько месяцев Министерством аграрной политики и продовольствия совместно с ассоциациями фермеров. Мы обеспечим 1 млрд грн целевой поддержки украинского фермерства, о чем я говорил ранее, в том числе на восстановление животноводства", - заявил он, открывая заседание Кабинета министров Украины в среду.

По словам В.Гройсмана, задача правительства – поддерживать увеличение количества фермерских хозяйств в геометрической прогрессии.

"Уверен, что эта инициатива найдет поддержку в парламенте, более того, в проекте государственного бюджета на 2018 год эти расходы будут учтены. Уверен, это даст возможность и насытить рынок нашей качественной продукцией, и создать новые рабочие места, и дать сигнал развитию национальной экономики", - резюмировал В.Гройсман.

Ранее, в августе 2017 года, премьер заявлял о том, что в проекте государственного бюджета на 2018 год планируется предусмотреть 1 млрд грн на программу поддержки фермеров, отмечая, что аграрный сектор вместе с переработкой формирует около 17% ВВП.

До этого В.Гройсман заявлял о намерении предусмотреть в проекте госбюджета-2018 увеличение финансирования программы частичной компенсации стоимости украинской сельскохозяйственной техники до 1 млрд грн.

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Интерфакс-Украина
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