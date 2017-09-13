Глава JPMorgan считает биткойн "мошенничеством"

Главный исполнительный директор JPMorgan Chase & Co. Джеймс Даймон высказался резко против криптовалюты биткойн, назвав ее "мошенничеством", пишет газета Financial Times.

"Если бы у нас работал трейдер, торгующий биткойнами, я бы уволил его по двум причинам. Во-первых, это против наших правил. Во-вторых, это просто глупо", - заявил Дж.Даймон, выступая на финансовой конференции в Нью-Йорке, организованной Barclays.

"Нельзя делать бизнес, при котором валюта берется из воздуха, - сказал он. - Это хорошо не закончится... Кто-то обязательно будет убит, и лишь тогда власти признают проблему".

"Биткойн может стоить хоть $20000, когда это случится, но проблема в конечном итоге все же назреет. Это мошенничество, и лично я шокирован тем, что никто не видит реального положения дел", - заявил Дж.Даймон

Стоимость биткойна, составлявшая менее $250 на конец 2015 года, в текущем году превысила $4000.

Глава JPMorgan добавил, что биткойны "хуже луковиц тюльпанов". Речь идет о кратковременном всплеске ажиотажного спроса на луковицы тюльпанов в Нидерландах в 17-м веке, завершившегося крахом.

"Единственный верный аргумент, который я слышал - это то, что, если ты находишься в Венесуэле, или в Эквадоре, или в Северной Корее, или, если ты наркодилер, убийца или кто-то в этом роде, тебе лучше иметь дело с биткойнами, чем с долларами США, тебе лучше действовать в обход системы страны. Рынок для подобных действий может существовать, однако это ограниченный рынок", - сказал Дж.Даймон.

Согласно данным coinmarketcup.com, курс биткойна в среду составляет $3951,46, капитализация рынка биткойнов - свыше $65 млрд.