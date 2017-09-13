Экономика

11:07 13.09.2017

Безвозвратная потеря для России еще одного инструмента энергетического шантажа - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко приветствовал прибытие в одесский порт первой партии энергетического угля из США, отметив, что этот факт является свидетельством взаимовыгодного сотрудничества двух стран и важным вкладом в энергобезопасность Украины.

"Приветствую первый американский уголь в Украине, поставленный в соответствии с моими договоренностями с президентом Трампом. Важный вклад в энергетическую безопасность нашего государства. Яркое свидетельство взаимовыгодного сотрудничества между стратегическими партнерами. Безвозвратная потеря для России еще одного инструмента энергетического шантажа, несмотря на коварную кражу украинского угля на украинском Донбассе", - написал П.Порошенко в среду утром в своей странице в соцсети "Фейсбук".

Как сообщалось, судно Ocean Ambitious 13 сентября в 2:15 часов пришвартовалось к перегрузочному комплексу ГП "Морской торговый порт "Южный" (Одесская обл.) доставив на борту 62 тыс. тонн энергетического угля из США для ТЭС ООО "Центрэнерго". Как сообщила пресс-служба ГП, стивидоры планируют разгрузить импортный груз за трое суток.

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