Bayer продал акции Covestro на 1,2 млрд евро институциональным инвесторам

Германский концерн Bayer AG продолжил сокращать долю в Covestro AG, продав институциональным инвесторам акции компании на сумму 1,2 млрд евро.

Covestro, производитель полимерных материалов, была выделена в отдельную компанию из Bayer в 2015 году.

В среду Bayer продал акции Covestro по цене 63,25 евро за бумагу, что на 3,7% ниже их стоимости на закрытие рынка во вторник.

Доля Bayer в Covestro после размещения сократилась до 31,5% с 40,9%, говорится в пресс-релизе Bayer.

Германский концерн подтвердил планы полного отделения Covestro в среднесрочной перспективе.

В ближайшие 90 дней Bayer не сможет продать дополнительные акции компании.

Bayer, объявивший в прошлом году о слиянии с американской Monsanto в рамках сделки объемом $66 млрд, пытается добиться ее одобрения регуляторами и, кроме того, нуждается в средствах для финансирования сделки.

В июне этого года германский концерн продал акции и конвертируемые облигации Covestro на сумму порядка 1,1 млрд евро.