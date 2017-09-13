МТП "Южный" начал разгрузку первого балкера с энергетическим углем из США

Судно Ocean Ambitious 13 сентября в 2:15 часов пришвартовалось к перегрузочному комплексу ГП "Морской торговый порт "Южный" (Одесская обл.) доставив на борту 62 тыс. тонн энергетического угля из США для ТЭС ООО "Центрэнерго".

Как сообщила пресс-служба ГП, стивидоры планируют разгрузить импортный груз за трое суток.

"В начале сентября мы завершили плановую подготовку оборудования, ведь в ближайшую неделю предприятие планирует принять сразу четыре судна с углем, общим объемом более 295 тыс. тонн: одно судно для "Центрэнерго", два судна для ДТЭК и одно для ООО "Еврореконструкция", - отметил и.о. директора "МТП "Южный" Виталий Жуковский.

В свою очередь, президент Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер назвал хорошей новостью то, что первая партия американского антрацитового угля уже в Украине.

"Сотрудничество компании-члена палаты Xcoal Energy&Resources и ПАО "Центрэнерго" - это важный шаг для развития украинско-американских торговых отношений", - сказал он.

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Как ранее сообщал МТП, помимо А.Гундера и В.Жуковского в церемонии по поводу старта разгрузки балкера также принимают участие: посол США в Украине Мари Йованович, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Наталья Бойко, исполнительный директор Xcoal Energy and Resources Эрни Трешер, и.о. генерального директора ОАО "Центрэнерго" Олег Коземко, руководитель Администрации морских портов Украины Райвис Вецкаганс.

ГП напоминает, с мая в нем разгружено более 220 тыс. тонн энергетического угля из ЮАР для тепловой генерации ДТЭК.

Ранее, 4 сентября посол Украины в США Валерий Чалый сообщал интернет-изданию ZN.ua. о выходе из порта американского города Балтимор судна Ocean Ambitious.

"Согласно условиям контракта до конца года можно ожидать поставку 700 тыс. тонн антрацитового энергетического угля из США. Было запланировано, что объем первой поставки составит 85 тыс. тонн. Но отправителям удалось быстро найти немного меньшее судно на 62 тыс. тонн, при загрузке которого я присутствовал вместе с американскими высокими должностными лицами. Судно с американским углем еще на прошлой неделе вышло из порта г.Балтимор, будет идти ориентировочно три недели, следовательно, где-то ближе к середине сентября можно ожидать его прибытия в порт "Южный", – отмечал дипломат.

В.Чалый допускает, что в случае успешного первого этапа сотрудничества, в следующем году Украина при потребности может закупить больше американского энергетического угля (речь шла об объемах до 2 млн тонн).

Государственное предприятие "Морской торговый порт "Южный" расположен в незамерзающей глубоководной акватории порта "Южный", одного из крупнейших и перспективных на Черном море. Специализируется на переработке навалочных, генеральных и тарно-штучных грузов, перевозимых морским, железнодорожным и автомобильным транспортом.

Предприятие оперирует пятью глубоководными причалами, два из которых обрабатывают суда Capesize, загружая их в полной грузовместимости. Достигнута годовая мощность работы предприятия - 15 млн тонн.