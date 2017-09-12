НКЦФБР рекомендует аэропорту "Борисполь" реорганизовываться в частное АО, а не в публичное

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Украины во вторник согласовала преобразование государственного предприятия "Международный аэропорт "Борисполь" (Киев) в публичное акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству и не подлежат отчуждению.

Согласно сообщению комиссии, в настоящее время порядок преобразования государственных предприятий в акционерные общества не выдвигает каких-либо требований или ограничений по выбору типа АО при преобразовании - публичное или частное.

"Но в случае выбора именно публичного типа акционерного общества комиссия напоминает о требованиях закона Украины о защите прав инвесторов обязательно пройти процедуру включения акций в биржевой список и оставление в нем хотя бы на одной фондовой бирже. Учитывая законодательные требования, частный тип акционерного общества выглядит более целесообразным при преобразовании госпредприятий", - резюмирует НКЦБФР.

Ранее глава аэропорта Павел Рябикин заявлял, что "Борисполь" вскоре может быть корпоратизирован.

По его мнению, корпоратизация аєропорта "Борисполь" позволит упростить механизм сдачи в аренду его площадей, конкурсы по аренде будут проходить на других условиях.

"Скорейшая корпоратизация позволит не через Фонд госимущества заниматься этим процессом, а через набсовет - реализовывать программу увеличения неавиационных доходов за счет аренды площадей", - отмечал П.Рябикин.

Сама по себе корпоратизация, добавлял он, сокращает разрыв между деятельностью предприятия и контролирующим органом, предусматривает более прозрачную его работу, после чего оно становится более интересным инвестору.

"В конечном итоге считаю, что чем раньше государство откажется от участия в коммерческих предприятиях и приватизирует или передаст такие объекты в аренду, концессию, тем эффективнее они будут работать", - резюмировал П.Рябикин.

ГП "Международный аэропорт "Борисполь" является крупнейшим аэропортом Украины с общей занимаемой площадью около 1000 га. Предприятие имеет две взлетно-посадочных полосы: одну - длиной 4 тыс. м и шириной 60 м, вторую - длиной 3,500 тыс. м и шириной 63 м. На его территории расположены четыре пассажирских терминала и почтово-грузовой комплекс.