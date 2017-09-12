Правительство предлагает к приватизации "Центрэнерго", Аграрный фонд, Одесский НПЗ, Укргазбанк, ОПЗ, "Турбоатом" и "Укрспирт"

Кабинет министров намерен выставить на приватизацию ПАО "Центрэнерго" (весной 2018 года), ПАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК), ПАО "Аграрный фонд", ПАО "Одесский нефтеперерабатывающий завод" (НПЗ), ПАО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ), ПАО "Укргазбанк", ГП "Укрспирт" и другие, сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"И мы заинтересованы в том, чтобы у нас были инвесторы - качественные, конкурентные, с новыми технологиями, новым качеством управления. И новый проект закона (представлен на заседании Национального совета реформ во вторник - ИФ) создает равные правила для привлечения инвесторов. Люди на предприятиях ждут новых условий труда, новых технологий", - сказал В.Гройсман на заседании Нацсовета реформ при президенте Украины, сообщила пресс-служба Кабмина.

Премьер подчеркнул, что стратегическими и государственными в Украине должны остаться не более сотни компаний, которые можно модернизировать, корпоратизировать и перевести на новые стандарты менеджмента, которые увеличат прибыль предприятий. Остальные - более 3 тыс. объектов - должны быть разделены на концессионные (с правом аренды) или подлежащие приватизации.

"К приватизации предлагаем крупные предприятия и предприятия, работающие в нерегулируемых отраслях. В их числе - госкомпания "Центрэнерго" весной 2018 года, Объединенная горно-химическая компания, ГПЗКУ, Аграрный фонд, Одесский нефтеперерабатывающий завод, который возвращен в госсобственность, ОПЗ, Укргазбанк, "Турбоатом", "Укрспирт" и другие ", - сказал В.Гройсман.