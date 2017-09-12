"Укрзализныця" откажется от тендеров с большим объемом закупки дизеля - Кравцов

ПАО "Укрзализныця" планирует отойти от практики проведения тендеров на большие объемы закупки дизельного топлива, сообщил и.о главы правления ПАО Евгений Кравцов.

"Мы откажемся от таких тендеров, которые имеют большие риски для "Укрзализныци", когда мы покупаем при одной цене, потом цена падает, а мы должны покупать выше рынка. Если мы будем покупать маленькими объемами, раз в неделю, например, то вопрос с рыночной стоимостью сам по себе отпадет", - сказал он в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник.

Кроме того, по его словам, ПАО планирует провести закупку с формульной ценой для формирования стратегического резерва.

Говоря о последней закупке по переговорной процедуре, которая вызвала негативную реакцию на топливном рынке, Е.Кравцов отметил, что закупка была проведена в системе ProZorro по переговорной процедуре с участием правоохранительных органов, которые мониторили эту ситуацию, посему никаких вопросов к процедуре быть не может.

"Более того, стоимость, которую получила "Укрзализныця" по итогам проведения этого тендера была ниже, чем рыночная, это редкий случай", - добавил он.

Как ранее сообщал глава консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн со ссылкой на одного из участников тендера, "Укрзализныця" закупит 30 тыс. тонн дизельного топлива у "Трейд Коммодити" по переговорной процедуре.

Как отметил С.Куюн, по итогам тендера еще 20 тыс. тонн дизельного топлива железная дорога закупит у "Анвитрейд", 10 тыс. тонн – у группы "Элемент".

"Проблему с топливом в "Укразализныце", возникшую по чисто коррупционным причинам, признали угрозой безопасности государства и воспользовались соответствующей нормой закона, задействовали переговорную процедуру. Но по-человечески сделать ничего не смогли: тендер назначили на 15:30, а приглашения трейдеры получили только в 15:07", - писал он.

По мнению С.Куюна, топливо закупается по рыночным ценам, однако нет гарантии, что они не будут пересмотрены в будущем.