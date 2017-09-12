Украина за 8 мес.-2017 нарастила внутренний рынок потребления металлопроката на 1,4%

Украинские предприятия в январе-августе 2017 года нарастили потребление металлопроката на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 3 млн 19,9 тыс. тонн с 2 млн 978,8 тыс. тонн.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в объединении металлургических предприятий "Укрметаллургпром" (Днепр) ", данная тенденция демонстрирует оживление экономики страны.

Согласно обнародованным данным объединения, за указанный период потребление металлопроката украинского производства на внутреннем рынке снизилось на 3,6%, - до 2,204 млн тонн с 2,287 млн тонн. При этом возрос импорт на 17,9% - до 815,9 тыс. тонн с 691,8 млн тонн. В том числе ввоз длинномерного проката увеличился на 40% - до 327,3 тыс. тонн с 233,8 тыс. тонн, плоского проката на 7,4% - до 481,2 тыс. тонн с 447,9 тыс. тонн, но снизился полуфабрикатов на 26,7% - до 7,4 тыс. тонн с 10,1 тыс. тонн.

За восемь месяцев 2017 года украинские метпредприятия снизили экспорт металлопроката на 20,6% - до 9,602 млн тонн с 12,096 млн тонн. В том числе экспорт длинномерного проката снизился на 26,2% - до 2,359 млн тонн с 3,197 млн тонн, плоского проката возрос на 0,1% - до 3,412 млн тонн с 3,408 млн тонн, полуфабрикатов снизился на 30,2% - до 3,831 млн тонн с 5,491 млн тонн.

Как сообщалось, Украина за восемь месяцев 2017 года сократила производство стали на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 13,826 млн тонн, общего проката на 18% - до 11,806 млн тонн, чугуна - на 20%, до 12,772 млн тонн.

Выпуск труб за указанный период возрос на 28% - до 691 тыс. тонн, тогда как кокса снизился на 21% - до 6,859 млн тонн.

В августе было произведено 1,924 млн тонн стали, 1,610 млн тонн общего проката, 1,816 млн тонн чугуна, 93,9 тыс. тонн труб и 912 тыс. тонн кокса.

В 2016 году выпуск стали возрос на 6% по сравнению с 2015 годом - до 24,2 млн тонн, чугуна - на 8%, до 23,6 млн тонн, общего проката - на 6%, до 21,4 млн тонн. Выпуск труб за этот период сократился на 1% - до 849 тыс. тонн, но возрос кокса - на 10% - до 12,723 млн тонн.