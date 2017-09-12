Daimler намерен сократить расходы на 4 млрд евро к 2025 году

Германский автоконцерн Daimler AG намерен снизить затраты на 4 млрд евро в год к 2025 году, чтобы нивелировать негативные эффекты от роста доли дорогих в производстве электромобилей в своих продажах.

Компания намерена сократить фиксированные издержки, расходы на научно-исследовательскую деятельность и капзатраты, тем самым увеличив рентабельность производства электромобилей, которая пока отстает от рентабельности бизнеса по выпуску традиционных машин с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) примерно вдвое.

К 2025 году Daimler рассчитывает, что 25% выпускаемых компанией автомобилей будут иметь электродвигатели, цитирует финансового директора Mercedes-Benz Франка Линденберга агентство.

Ранее Daimler обнародовала план, согласно которому к 2022 году компания представит 10 новых электромобилей. На это компания выделила $10 млрд. Кроме того, она перестанет выпускать малолитражки Smart с ДВС с начала 2020 года.

Ожидается, что на Франкфуртском автосалоне на этой неделе Mercedes проведет презентацию оснащенного электродвигателем хэтчбека.