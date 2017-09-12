Экономика

16:39 12.09.2017

Химическое предприятие в Днепропетровской области уклонилось от налогов на 4,9 млн грн

Химическое предприятие в Днепропетровской области более чем за два года уклонилось от уплаты акцизного налога на 4,9 млн грн, сообщила Государственная фискальная служба (ГФС) во вторник.

Согласно сообщению на сайте ведомства, на одном из химических предприятий с января 2015 года по май 2017 года незаконно производился и продавался дистиллят, который относится к категории подакцизных товаров.

"В дальнейшем товар продавали различным субъектам предпринимательской деятельности без составления и подачи в ГФС необходимой отчетности", - говорится в сообщении ведомства.

Как сообщает ГФС, продолжаются следственные действия.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Нацрада реформ поддержала законопроект о приватизации

Глава правления ГАК "Хлеб Украины" задержан при получении взятки

Кабмин планирует завершить переговоры с МВФ по расчету импортного паритета на газ в ближайшее время – Кистион

Товарная биржа УМВБ заявила о запуске торгов энергетическим углем

Рожкова сообщила когда миссия МВФ прибудет в Киев

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина за 8 мес.-2017 нарастила внутренний рынок потребления металлопроката на 1,4%

Глава "Укрзализныци" ожидает изменений в составе правления в ближайшие недели

"Укрзализныця" намерена на текущей неделе начать отбор консультантов для реформы управления

Daimler намерен сократить расходы на 4 млрд евро к 2025 году

Отобраны пять кандидатов на должность члена набсовета "Нафтогаза Украины"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
купить тренажер на price.ua
РЕКЛАМА