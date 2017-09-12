Химическое предприятие в Днепропетровской области уклонилось от налогов на 4,9 млн грн

Химическое предприятие в Днепропетровской области более чем за два года уклонилось от уплаты акцизного налога на 4,9 млн грн, сообщила Государственная фискальная служба (ГФС) во вторник.

Согласно сообщению на сайте ведомства, на одном из химических предприятий с января 2015 года по май 2017 года незаконно производился и продавался дистиллят, который относится к категории подакцизных товаров.

"В дальнейшем товар продавали различным субъектам предпринимательской деятельности без составления и подачи в ГФС необходимой отчетности", - говорится в сообщении ведомства.

Как сообщает ГФС, продолжаются следственные действия.