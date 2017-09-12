Один инвестор проводит due-diligence ПИБа, интереса к ВТБ не было, - Рожкова

Один инвестор проводит due-diligence Проминвестбанка (ПИБ), сообщила замглавы Национального банка Украины Екатерина Рожкова.

"Я знаю, что определенные покупатели проводят due-diligence ПИБа, но официально нам даже намерения пока никто не выражал. Если будут официальные письма в НБУ, мы будем рассматривать", - сказала она журналистам на международной конференции "Защита прав потребителей финуслуг 2017: путь к построению доверия" в Киеве во вторник.

Что касается украинского бизнесмена Александра Ярославского, который ранее подавал в НБУ письмо о намерениях покупки ПИБа, по словам Е.Рожковой, до настоящего времени он не подал в НБУ пакет документов на согласование такой сделки.

"Есть письмо о намерениях, идут определенные дискуссии. Есть также вопрос поддержки финучреждения. Пакет документов пока никто не подавал", - сказала замглавы НБУ.

Что касается еще одного банка с российским госкапиталом – ВТБ (Киев), по словам Е.Рожковой, до настоящего времени никто не обращался в НБУ относительно покупки финучреждения.

Замглавы Нацбанка также сообщила, что банки с российским госкапиталом, помимо возможности продажи своих украинских дочек другим инвесторам, также имеют возможность пойти путем сворачивания их активов и пассивов.

Как сообщалось, 28 июля комитет по надзору и регулированию деятельности банков, надзору (оверсайту) платежных систем НБУ принял решение отказать в согласовании приобретения существенного участия в Проминвестбанке Максиму Микитасю и Павлу Фуксу. Основанием для такого решения послужила неподача потенциальными претендентами необходимых документов для проверки соответствия инвесторов требованиям законодательства Украины.

Затем, 29 августа, председатель Внешэкономбанка (ВЭБ, основной собственник ПИБа) Сергей Горьков сообщил журналистам, что банк ожидает решения НБУ для совершения сделки по продаже Проминвестбанка.

"Мы ждем решение Нацбанка. Пока решения Нацбанка Украины официального нет. Регулятор должен разрешить сделку или нет. Мы находимся в состоянии, когда все заявки поданы, официального ответа мы не имеем", - сказал С.Горьков.

В то же время, в пресс-службе НБУ в то же день сообщили, что центробанк не получал новых документов для согласования приобретения существенного участия в ПИБе.

ПИБ основан в 1992 году. Российский ВЭБ владеет 99,7% его акций. По данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2017 года банк занимал 13-е место по размеру активов (21,625 млрд грн) среди 88 действовавших в стране банков.

ВТБ Банк (ранее - банк "Мрия") основан в 1992 году. Его основным акционером является ОАО "Банк ВТБ" (РФ, 99,9959%).

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2017 года по размеру общих активов ВТБ Банк занимал 16-е место (14,019 млрд грн) среди 88 украинских банков.

В начале сентября глава ВТБ (РФ) Андрей Костин сообщил, что ВТБ планирует сжатие бизнеса в Украине из-за сложностей с продажей дочерних банков.