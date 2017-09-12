"Укрзализныця" планирует в течение 1,5-2 лет эмиссию еврооблигаций на $1-1,5 млрд

ПАО "Укрзализныця" планирует в течение ближайших полутора-двух лет провести новую эмиссию еврооблигаций, сообщил и.о. главы правления Евгений Кравцов, презентуя стратегию развития "Укрзализныци" в Киеве во вторник.

"Одним из шагов для повышения экономической эффективности работы "Укрзализныци" является подготовка к проведению новой эмиссии еврооблигаций. Среднесрочно, на перспективу полутора-двух лет, мы планируем провести эмиссию еврооблигаций", - сказал он.

По словам Е.Кравцова, этот инструмент является эффективным именно из-за низкой стоимости.

"Исходя из того, что государство не имеет планов приватизации и проведения IPO "Укрзализныци", еврооблигационный инструмент является выгодным"- констатировал Е.Кравцов.

Он пояснил, что это позволит рефинансировать те кредиты, которые есть в портфеле компании и процентные ставки по которым "не всегда соответствуют рыночным условиям".

"Предполагаемая сумма выпуска еврооблигаций, исходя из нужд "Укрзализныци", составляет $1-1,5 млрд", – сказал и.о. главы правления.

Как сообщалось, "Укрзализныця" в мае 2013 года разместила дебютный выпуск еврооблигаций на $500 млн со сроком обращения пять лет через SPV Shortline PLC. В марте 2016 года компания осуществила реструктуризацию выпуска, пролонгировав срок окончательного погашения до 15 сентября 2021 года с повышением процентной ставки с 9,5% до 9,875%. Согласно новому графику 60% основной суммы должно быть выплачено в 2019 году, 20% – в 2020 году и 20% – в 2021 году.

Согласно презентации "Укрзализныци", в первом полугодии 2017 года она сократила долг с 43,2 млрд грн до 37,6 млрд грн, из которых на еврооблигации приходится 13 млрд грн (на начало года из-за девальвации – 12,1 млрд грн), по 1,3 млрд грн – на внутренние облигации и финансовый лизинг и 22 млрд грн – на другие заимствования.