НБУ прогнозирует прибыль в 2017г на уровне 47,8 млрд грн

Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует прибыль по итогам 2017 года на уровне 47,8 млрд грн, сообщила заместитель главы центробанка Екатерина Рожкова.

"В настоящее время наблюдательным советом утверждена прибыль на уровне 47,8 млрд грн. Но есть два момента: первый – прибыль будет такой, какой ее подтвердит аудитор. Второй – очень много может измениться, поскольку мы, скорее всего, продолжим переговоры с Министерством финансов относительно репрофайлинга облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), и это может повлиять на финансовый результат", - сказала она журналистам во время международной конференции "Защита прав потребителей финуслуг 2017: путь к построению доверия" в Киеве во вторник.

Замглавы НБУ не уточнила, как быстро могут быть завершены переговоры относительно реструктуризации ОВГЗ в собственности центробанка

"Процесс репрофайлинга может быть завершен и в этом году, если это будет необходимо Минфину", - сказала Е.Рожкова.