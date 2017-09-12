Товарная биржа УМВБ заявила о запуске торгов энергетическим углем

Универсальная товарная биржа (УТБ) "Контрактовый дом УМВБ" сообщила о запуске с 11 сентября электронных торгов энергетическим углем.

"УТБ "Контрактовый дом УМВБ" запускает электронные торги форвардными контрактами на энергетический уголь марок "А", "П" и "Г", "Д", – говорится в объявлении биржи.

Согласно ему, центральный контрагент УТБ обеспечивает расчет по заключенным договорам с передачей товара на железнодорожных базисах DAP граница Украины (Суземка-Зерново или Соловей/Тополи) и DDP станция грузополучателя.

УМВБ указывает, что участниками торгов могут выступать как компании-резиденты, так и международные участники, рассчитывая, что основными игроками будут компании трейдеры, производители и потребители энергетического угля.

Биржевой сбор составляет по 0,1% от цены базового актива как для покупателя, так и для продавца, клиринговый – 1% для покупателя и 0,5% для продавца, размер обеспечения – 10% от суммы форвардных контрактов, которые планируется заключить.

Регламент торгов, спецификации биржевых контрактов и расписание торгов размещены на сайте Биржи https://www.uicegroup.com/.

Согласно информации на сайте, цена сентябрьского форварда угля группы "Д" и "Г" на 11 сентября составляла $79 за тонну, группы "А" – $83 за тонну.

Группа УМВБ (Украинская межбанковская валютная биржа, Киев) включает основанную в 1993 году ЧАО "УМВБ", УТБ "Контрактный дом УМВБ" и ООО "ФТН монитор Украина".

Согласно госреестру, конечным бенефициаром выступает Александр Гинзбург.

УТБ "Контрактный дом УМВБ" организует также торги природным газом и дизельным топливом, а также на этой площадке проводятся аукционы по продаже нефти и газового конденсата, природного и сжиженного газа.