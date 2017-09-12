"ДТЭК" в августе нарастил закупку угля шахт Львовско-Волынского бассейна

"ДТЭК" в августе 2017 года нарастил закупку угля шахт Львовско-Волынского бассейна на 37% по сравнению с июлем – до 72 тыс. тонн, сообщила пресс-служба компании.

"Это позволит обеспечить отечественным углем ТЭС на марке "Г", которые работают в условиях приоритетной загрузки", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что ТЭС "ДТЭК" являются основным потребителем угля государственных предприятий "Львовуголь" и "Волыньуголь". Объемы закупок зависят от энергобаланса страны и спроса на электроэнергию, которую производят ТЭС "Захидэнерго".

В целом с начала 2017 года "ДТЭК" закупил у шахт Львовско-Волынского бассейна порядка 439 тыс. тонн угля. Доля "ДТЭК" в продажах ресурса "Львовуголь" и "Волыньуголь" составляет около 80%.

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В "ДТЭК" также напоминают, что с сентября цена реализации угля государственных шахт для ТЭС и ТЭЦ возросла на 10% – до 2,2 тыс. грн/тонна (без НДС и расходов на транспортировку).

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.