Экономика

12:49 12.09.2017

Один инвестор выразил интерес к покупке Сбербанка

Один иностранный инвестор выразил интерес к покупке украинской "дочки" Сбербанка, сообщила замглавы НБУ Екатерина Рожкова.

"У нас сегодня есть обращение одного потенциального покупателя, мы с ним работаем. Пока ничего точно сказать не могу", - сказала она журналистам в кулуарах международной конференции "Защита прав потребителей финуслуг 2017: путь к построению доверия" в Киеве во вторник.

Она уточнила, что это нерезидент, который подал НБУ письмо о намерениях. Пакет документов на согласование покупки этот потенциальный покупатель еще не подавал.

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Интерфакс-Украина
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