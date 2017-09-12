Один инвестор выразил интерес к покупке Сбербанка

Один иностранный инвестор выразил интерес к покупке украинской "дочки" Сбербанка, сообщила замглавы НБУ Екатерина Рожкова.

"У нас сегодня есть обращение одного потенциального покупателя, мы с ним работаем. Пока ничего точно сказать не могу", - сказала она журналистам в кулуарах международной конференции "Защита прав потребителей финуслуг 2017: путь к построению доверия" в Киеве во вторник.

Она уточнила, что это нерезидент, который подал НБУ письмо о намерениях. Пакет документов на согласование покупки этот потенциальный покупатель еще не подавал.