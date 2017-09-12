Экономика

12:15 12.09.2017

Глава Минэнергоугля подписал новый устав "Укрэнерго" с созданием независимого набсовета

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик подписал новый устав НЭК "Укрэнерго", который предусматривает создание независимого наблюдательного совета.

"Новый устав ГП "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" только что был подписан министром энергетики Игорем Насаликом. Независимому наблюдательному совету быть", - написал глава НЭК Всеволод Ковальчук на своей странице в Facebook.

Как сообщалось, в конце марта Минэнергоугля поручило крупнейшим ГП сферы энергетики подготовить новые редакции своих уставов с возможностью формирования независимых НС. "Укрэнерго" еще ранее привлекло Baker&McKenzie для разработки новой версии устава предприятия.

Ожидается, что независимый наблюдательный совет будет формировать и утверждать стратегию развития компании, назначать менеджмент, оценивать работу и выбирать независимого аудитора для осуществления проверки.

"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию работы ОЭС. НЭК является государственным предприятием, которое находится в управлении Министерства энергетики и угольной промышленности.

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