Volkswagen к 2030г предложит электрические версии для всех 300 моделей автомобилей

Крупнейший в мире автопроизводитель Volkswagen (VW) пообещал вложить миллиарды евро в разработку новых электромобилей и к 2030 году представить электроверсии всех своих моделей, которых насчитывается около 300, сообщает BBC.

Автоконцерн удвоит инвестиции в создание экологичных машин, доведя их до 20 млрд евро.

До масштабного скандала, разразившегося два года назад из-за занижения Volkswagen показателей вредных выбросов автомобилей с дизельными двигателями, автопроизводитель почти не замечал развития рынка электромобилей и беспилотников. Теперь он намерен составить конкуренцию Tesla и другим производителям электрокаров.

"Такие компании, как Volkswagen, должны вести за собой, а не плестись позади", - заявил BBC гендиректор Volkswagen Маттиас Мюллер, объявляя о планах концерна в преддверии Франкфуртского автосалона.

"Потребителям нужны чистые автомобили. Людям нужен чистый воздух, и мы хотим внести свой вклад", - добавил CEO.

Германский автопроизводитель планирует в том числе к 2025 году предложить 80 новых электромобилей.

Volkswagen также сообщил, что разместит заказы на аккумуляторы электрических и гибридных автомобилей на сумму более 50 млрд евро.

Ранее другая компания из Германии - Daimler - пообещала, что к 2022 году предложит полностью электрические версии всех автомобилей Mercedes-Benz. Тем не менее, VW стал первым крупным автопроизводителем, объявившим о выпуске электромобилей для массового рынка.

Великобритания и Франция ранее объявили о планах в целях борьбы с загрязнением воздуха с 2040 года запретить продажу новых автомобилей, работающих на бензине или дизельном топливе. Китай, крупнейший автомобильный рынок в мире, работает над аналогичными мерами.

Royal Dutch Shell намерена в октябре запустить в Великобритании первую станцию зарядки для электромобилей.