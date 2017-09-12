Экономика

10:57 12.09.2017

МХП планирует увеличить земельный банк до 550 тыс. га до 2021 года

Агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" (МХП) планирует увеличить земельный банк до 550 тыс. га через три-пять лет.

Согласно опубликованному на сайте нефинансовому отчету холдинга за 2016 год, в планах до 2023 года приобретение мясоперерабатывающих мощностей в странах ЕС и Великобритании и увеличение присутствия на рынках продуктов питания с высокой добавленной стоимостью.

"Мироновский хлебопродукт" является крупнейшим производителем курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки.

Чистая прибыль МХП в 2016 году составила $69 млн против чистого убытка в $113 млн в 2015 году. Выручка возросла на 7% - до $1,135 млрд.

По состоянию на начало 2016 года земельный банк компании составил около 370 тыс. га.

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