Совбез ООН ввел новые санкции против КНДР, ограничив поставки нефти

Совет Безопасности ООН в понедельник вечером единогласно одобрил смягченную перед финальным голосованием резолюцию о введении дополнительных санкций в отношении Северной Кореи, введя частичный запрет на поставки нефтепродуктов в страну.

Резолюция разрешает Северной Корее приобретать до 2 млн баррелей нефтепродуктов в год, в том числе 500 тыс. тонн до конца текущего года. Это, как отмечает агентство Associated Press, приведет к снижению импорта нефтепродуктов в страну на 10% (по другим данным - до 30%).

Ограничивается также импорт нефти уровнем 4 млн баррелей, в то время как до сих пор эти поставки составляли ежегодно 8,5 млн баррелей, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских дипломатов.

Вводится запрет на поставки в КНДР сжиженного природного газа и газового конденсата.

Документ предусматривает полный запрет за экспорт из Северной Кореи текстильной продукции, что станет довольно чувствительным ударом по экономике страны: в 2016 году экспорт текстиля принес КНДР $752,5 млн.

Ранее ограничения коснулись и других основных статей северокорейского экспорта. После новых санкций, по оценкам, под запрет попало до 90% поставок из страны.

Помимо этого, странам запрещается выдавать новые разрешения на работу для рабочих из Северной Кореи.

Изначально США настаивали на более жестком варианте резолюции, но его пришлось пересмотреть после переговоров, в частности, с представителями Китая. Так, в первоначальной версии говорилось о тотальном эмбарго на нефть и о замораживании активов северокорейского руководства за рубежом. Также предлагалось заморозить активы авиакомпании Air Koryo, северокорейских вооруженных сил и других структур, связанных с армией и с Трудовой партией Кореи. После переговоров было решено оставить лишь санкции в отношении ряда партийных и военных структур. От ограничений, касающихся самой армии и Air Koryo, пришлось отказаться.

Кроме того, в финальной версии документа отсутствует предложение США о разрешении применения силы для проверки девяти судов северокорейского флота, которые, по данным Вашингтона, в прошлом проводили операции в нарушение санкций СБ ООН.

США и Китай еще в воскресенье вечером продолжали обсуждение текста проекта.

Новые санкции стали ответом на проведенное КНДР шестое и самое мощное ядерное испытание.