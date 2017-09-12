Экономика

10:26 12.09.2017

Казахстан разработал поправки в Налоговый кодекс для снижения налогового бремени для недропользователей

Кабинет министров Казахстана на заседании во вторник утвердил проект поправок в Налоговый кодекс, предусматривающий снижение налогового бремени для недропользователей, в том числе

отмену бонуса коммерческого обнаружения в сфере недропользования.

"Планируется отмена бонуса коммерческого обнаружения в целях стимулирования успешной разведки", - сообщил министр национальной экономики Казахстана Тимур Сулейменов, представляя проект в правительстве во вторник. По его словам, в новом проекте в сфере недропользования будут простимулированы инвестиции в геологоразведку.

"Учитывая мировую практику, предлагается отменить налог на сверхприбыль для горнорудной отрасли с переносом нагрузки на рентный налог на экспорт угля. В мировой практике для горнорудной отрасли отсутствует налог на сверхприбыль. По сути, в Казахстане данный налог платили угледобывающие компании", - отметил он.

Кроме того, для морских и глубоких нефтяных месторождений "предложен более простой альтернативный налог на недропользование".

Для ускорения разведки твердых полезных ископаемых предполагается ввести механизм арендных платежей. "Предоставляется возможность учесть расходы неуспешной разведки в другом добычном контракте в рамках одного юридического лица", - проинформировал министр.

В рамках проекта планируется также пересмотреть подходы по определению доходов при реализации нефти и газа ниже себестоимости.

Кроме того, предлагается снижение ставки НДПИ на олово с 6% до 3%. "Это делается для поддержания новой отрасли металлургии - оловянной промышленности", - сказал Т.Сулейменов.

Проект поправок в Налоговый кодекс будет внесен в парламент в сентябре текущего года.

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