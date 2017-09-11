Лондон продолжает возглавлять список крупнейших финансовых центров мира

Лондон остался на первом месте в списке крупнейших финансовых центров мира, несмотря на решение Великобритании покинуть ЕС, которое может негативно сказаться на перспективах развития банковского сектора страны, говорится в обзоре финансовой консалтинговой компании Z/Yen Group Ltd., которая раз в полгода рассчитывает Global Financial Centres Index (GFCI).

Между тем Нью-Йорк, хоть и сохранил за собой второе место, потерял 24 пункта и увеличил отставание от британской столицы до максимального уровня с начала подсчета индекса в 2007 году. Эксперты связывают это с опасениями в отношении торговли США с другими странами из-за политики президента Дональда Трампа.

Третье место в списке занял Гонконг, обойдя Сингапур. Токио остался на пятой строчке. В десятку также входят Шанхай, Торонто, Сидней, Цюрих и Пекин, причем китайская столица поднялась сразу на 6 позиций.

Между тем новости о переносе ряда операций из Лондона в другие европейские города привели к подъему этих городов в рейтинге. Так, Франкфурт поднялся на 11-ю строчку с 23-й, Дублин - на 30-е место с 33-го.

Чикаго и Вашингтон потеряли в рейтинге сразу 17 и 16 позиций соответственно. Столица Новой Зеландии город Веллингтон оказался в списке впервые, причем сразу на 38-м месте. Вена взлетела на 22 строчки, до 42-го места.

Дубай сохраняет первую строчку в списке крупнейших финцентров Ближнего Востока, на втором месте - Абу-Даби (18-е и 25-е места соответственно). В Африке лидером является Касабланка (35-е место в мире), в Латинской Америке - Сан-Паулу (63-е) и Рио-де-Жанейро (82-е).

Варшава признана лидирующим финансовым центром в Восточной Европе (36-е место в мире, плюс 5 позиций в рейтинге). Таллин и Рига, наоборот, опустились в рейтинге и заняли 44-е и 53-е места соответственно.

Между тем Санкт-Петербург и Москва опустились на 1 и 4 строчки соответственно, благодаря чему северная столица обошла в рейтинге Москву (87-е место и 89-е). Тем не менее, их показатели выросли, однако не так сильно, как у конкурентов. Москва опережает в рейтинге только Рейкьявик и Далянь.

Индекс мировых финансовых центров был впервые опубликован в 2007 году и обновляется каждые полгода (нынешний выпуск стал 22-м по счету) на основе опроса более 3 тыс. профессионалов. Он учитывает пять групп показателей (всего 102 индивидуальных фактора): бизнес-обстановка, финансы, инфраструктура, человеческий капитал и репутация. В общей сложности Z/Yen рассмотрела 108 городов.