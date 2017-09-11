"Нафтогаз" отклонил все заявки на проведение независимых финансовых и антикоррупционных расследований

НАК "Нафтогаз Украины" отклонил все заявки на проведение независимых финансовых и антикоррупционных расследований (forensic accountant) внутри холдинга для выявления и обезвреживания неправомерных действий, включая предотвращение экономического мошенничества.

Отклонены, в частности, заявки K2 Intelligence Ltd, ООО "Эрнст энд Янг", ООО "КПМГ-Украина" и PwC Polska Sp. z o.o.

В связи с этим НАК отменил тендер.

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Как сообщалось, тендер ожидаемой стоимостью до 26 млн грн (с НДС) предусматривал предоставление до 31 декабря 2018 года таких услуг, как расследование подозрительных операций, фальсификации финансовой отчетности, нарушений нормативно-правовой базы, взяточничество и коррупция, ненадлежащие бизнес-отношения, незаконное присвоение активов и конфликт интересов.

Среди требований к потенциальным участникам тендера – наличие работников соответствующей квалификации, имеющих необходимые знания и опыт, наличие документально подтвержденного опыта проведения финансовых и антикоррупционных расследований, в т.ч. на территории ЕС или США и на территории Украины.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.