Делегация украинских машиностроителей посетит Казахстан на следующей неделе

Делегация, состоящая из руководителей и собственников ряда украинских машиностроительных предприятий, посетит Казахстан на следующей неделе, сообщил журналистам временный поверенный Украины в Казахстане Владимир Джиджора в понедельник в Астане.

"На прошлой неделе Казахстан посещали руководители ассоциации предприятий машиностроительной отрасли Украины. На следующей неделе приедет около 30 руководителей и собственников машиностроительных предприятий Украины", - сказал он.

В.Джиджора подчеркнул, что визит состоится по приглашению премьер-министра, вице-премьера, руководителя профильного комитета парламента Казахстана. "Это показатель возросшего внимания к Украине по итогам EXPO-2017", - сказал он.

Временный поверенный Украины добавил, что в ходе визита будет обсуждаться, в частности, использование в Казахстане украинской сельскохозяйственной техники.

"Украина может предложить Казахстану много по направлению агротехники, сельскохозяйственных технологий. Соответствующей будет основа делегации. Будут еще другие направления – сейчас наши машиностроители напрямую договариваются с казахстанской стороной, что именно наиболее интересно", - сказал он.

В.Джиджора отметил, что уже в ближайшие дни в Казахстан прибудут представители "Харьковского тракторного завода", которые позже также примут участие в работе делегации украинских машиностроителей.