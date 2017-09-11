ГПЗКУ проавансировала аграриев на 220 млн грн в рамках форвардной программы 2016/2017 МГ

ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ) завершила прием ранних зерновых по программе форвардных закупок, открытой осенью 2016 года и проавансировала аграриев на сумму более 220 млн грн.

"В течение прошлого сезона мы значительно расширили программу форвардных закупок и увеличили объемы финансирования сельхозпроизводителей в четыре раза. Так, в рамках форвардной программы 2016/2017 маркетингового года аграриев было проавансировано на сумму более 220 млн грн. Для сравнения, по форвардной программе предыдущего сезона общая сумма авансирования составляла 56 млн грн", - цитируется в сообщении компании первый замглавы правления ГПЗКУ Виталий Шулежко.

По его словам, несмотря на сложные погодные условия во время созревания зерна, все сельхозпроизводители выполнили свои обязательства по поставке ранних зерновых в полном объеме.

"Сейчас мы активно готовимся к началу новой осенней форвардной программы на закупку озимых пшеницы, ячменя и ржи урожая 2018 года, которая начнется уже в начале октября этого года", - подчеркнул В.Шулежко.

ГПЗКУ создана правительством Украины в августе 2010 года. В ее состав входит разветвленная сеть филиалов - линейные и портовые элеваторы, мельницы, комбикормовые и крупяной заводы. Суммарно 53 подразделения-филиала ГПЗКУ могут хранить 3,75 млн тонн зерновых, в том числе суммарные мощности по перевалке на экспорт Одесского и Николаевского портов составляют около 2,5 млн тонн зерновых грузов в год.